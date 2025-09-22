präsentiert von WUNDERWEIB.de
So stehen die Sterne im Herbst 2025

Das große Herbst-Horoskop 2025 für das Sternzeichen Löwe: Aufregende Entwicklungen

Annabel Zoepke - Foto: Privat
Annabel Zoepke, Mitarbeiterin der Online-Redaktion
Aus der Serie: Das große Herbst-Horoskop 2025: Worauf sich Ihr Sternzeichen jetzt freuen darf!

Was erwartet Sie in der diesjährigen Herbst-Saison vom 22. September bis zum 21. Dezember 2025, lieber Löwe?

Sternzeichen Löwe in einem Astrologie-Kreis vor einem herbstlichen Hintergrund
Foto: Collage mit New Africa / AdobeStock und Astrowoche.de
Der Herbstbeginn stimmt Sie als Sommerkind wahrscheinlich im ersten Moment ein wenig traurig, lieber Löwe. Dabei sind Ihre astrologischen Aussichten äußerst vielversprechend! Vor allem in Liebesdingen erwarten Sie nach einem turbulenten August schöne Entwicklungen. Ihre Beziehung festigt sich und Sie werden in der sogenannten Cuffing-Season ein ganzes Stück enger mit Ihrem*Ihrer Partner*in zusammenrücken. Auch Single-Löwen spüren eine Sehnsucht nach Liebe und freuen sich, wenn Venus ihnen ein paar zauberhafte Begegnungen ermöglicht.

Mit dem Oktober beginnt dann auch beruflich eine aufregende Zeit. Auf Sie wartet ein neues Projekt und dieses zu beginnen, wird eine große Portion Ihres Löwenmutes erfordern. Zum Glück sind Sie Expert*in, wenn es um Zuversicht und Selbstbewusstsein geht. Die Anstrengung auf der Arbeit könnte irgendwann für Verspannungen sorgen und daher sollten Sie sich hin und wieder eine Massage gönnen und auch Auszeiten einplanen. Insgesamt wartet aber ein vielversprechender Herbst auf Sie und Sie müssen den Sommer demnach nicht allzu lange betrauern.

Ihr Glückstag im Herbst:

22. September 2025: Heute beginnt der Herbst und da in diesem Jahr so viele schöne Entwicklungen auf Sie warten, ist der 22.09. auch gleichzeitig Ihr Glückstag. Begrüßen Sie die goldene Jahreszeit mit offenen Armen und machen Sie das Beste aus den kommenden Wochen!

