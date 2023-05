Das Ergebnis Ihres Umfeld-Tests, wenn Sie von ZWILLINGE-ENERGIEN umgeben sind:

Sie sind ein ziemlich praktisch veranlagter Mensch, sehr vernunftbetont. Sehr fleißig und ernst. Auch zuverlässig. Sie haben sich das Leben eingerichtet und wissen ganz genau, was Ihnen nützt, was Sie weiterbringt, wo Sie mit möglichst wenig Arbeitsaufwand das beste Resultat erreichen können. Sie nehmen alles sehr genau. Bevor Sie etwas unternehmen, planen Sie, klopfen es bis ins letzte Detail ab.

Aber tief in Ihrer Seele sehnen Sie sich nach der Zwillinge-Energie: Das, was Sie nicht sind, was Sie an sich vermissen, ziehen Sie unbewusst an. Sie möchten das Leben so nehmen, wie es kommt, unbeschwert, fröhlich, stets neugierig auf Neuerungen, die auf Sie zukommen. Auch auf neue Partner , neue Freunde, neue Kollegen. Was Ihnen manchmal zu kühl, zu oberflächlich, zu sehr vom Kopf gesteuert vorkommt, fasziniert Sie.

Ihr Karma verbindet Sie mit diesen Menschen: Sie sollen sich mit Ihrem Ordnungssinn, mit Ihrer scharfsinnigen, analytischen Art durchsetzen. Das Chaos bekämpfen, aber sich dennoch öffnen, das Leben leichter sehen, sich nicht so sehr in die Dinge verrennen. Sie sollen sich nicht verkrampfen, nicht festbeißen, aber konsequent bleiben.

