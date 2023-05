Das Ergebnis Ihres Umfeld-Tests, wenn Sie von STIER-ENERGIEN umgeben sind:

Sie brauchen niemanden, um glücklich zu werden. Sie haben manchmal das Gefühl, auf einem fremden Planeten ausgesetzt worden zu sein, auf dieser Erde nicht wirklich daheim zu sein. Aber das ist kein Problem für Sie, auch wenn Sie keine Nähe zu den Menschen spüren, auch wenn Sie sich manchmal ziemlich einsam und isoliert vorkommen – können Sie sich dabei wohlfühlen. Hauptsache, Sie haben ab und zu eine nette Gesellschaft, vor der Sie mit Ihrer originellen Art, mit Ihrem Humor, Ihrem Wohlwollen glänzen können. Sie sind einfallsreich und etwas kühl.

Aber tief in Ihrer Seele sehnen Sie sich nach der Stier-Energie: Sie möchten auch mal das Glück des einfachen Lebens genießen. Obwohl Sie sich bisher in der Großstadt wohlfühlten und sich gar nichts anderes vorstellen können, träumen Sie unbewusst vom Häuschen auf dem Land, von einem fröhlichen, anhänglichen Freundeskreis – deren Leben dahinplätschert, in liebgewonnenen Gewohnheiten eingebettet. Und obwohl Ihnen das alles ziemlich spießig vorkommt, zieht Sie dieser eingefahrene Alltag an.

Ihr Karma verbindet Sie mit diesen Menschen: Sie sollen Ihre Freiheit behaupten, sich gegen besitzergreifende Art durchsetzen. Und dabei lernen, sich Ihre eigene Welt zu schaffen.

