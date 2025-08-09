Das Geburtstagshoroskop für den 13. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Löwen, die heute ihren Geburtstag feiern, erhalten einen starken Kräfteschub vom Mond und vom Mars. Die Sterne fordern Sie vehement auf, im kommenden Lebensjahr mehr aus dem Alltag auszubrechen, mehr an sich selbst zu denken, mehr Abwechslung und Anregung in das Leben zu bringen. Nur Mut! Trauen Sie sich endlich. Ihr Leben wird reicher und erfüllter.

Ihre besten Zeiten: 1. – 3. November (kluges Vorgehen), 22. – 24. Dezember (Liebeschancen), 17. – 19. Mai (Lebensfreude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Gelassenheit, inneres Wohlgefühl und Optimismus.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Leben ist schön.

An diesem Tag geboren: Alfred Hitchcock, Karl Liebknecht, Heike Makatsch.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele schöne Momente im Kreise von lieben Menschen.