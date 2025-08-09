Das Geburtstagshoroskop für den 14. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Vom Mond, Merkur und Mars bekommen Sie die Bestätigung, dass Sie alles richtig machen in Ihrem Leben. Sie werden sich emotional intelligenter, stärker und weiser verhalten. Ihre Intuition war immer schon grandios, aber jetzt kommt eine Vehemenz, eine Disziplin und ein Durchhaltevermögen dazu, das neu ist. Ein gutes Jahr steht vor der Tür.

Ihre besten Zeiten: 16. – 20. Oktober (sich weiterbilden), 13. – 15. Dezember (gutes Bauchgefühl), 14. – 16. April (Sport treiben).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Stärkung der Ich-Kräfte, Entschlusskraft und Verantwortungsbewusstsein.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich habe mein Leben selbst in der Hand.

An diesem Tag geboren: Friedrich Wilhelm I., Wim Wenders, Steve Martin, Halle Berry.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie haben eine Menge neuer Ideen, die sich schon bald als sehr lukrativ erweisen.