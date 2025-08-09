Das Geburtstagshoroskop für den 16. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie werden im kommenden Lebensjahr expandieren, sich unglaublich weiterentwickeln und sich nicht mit dem Durchschnitt zufriedengeben. Eine Warnung auch an dieser Stelle: Schnellschüsse werden bestraft, behutsame Entwicklungen dagegen gefördert.

Ihre besten Zeiten: 4. – 6. November (topfit), 3. – 5. Januar (gut für Finanzen), 19. – 21. Mai (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Harmonie und neuer Schwung in der Liebe.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich öffne mein Herz.

An diesem Tag geboren: Madonna, Don Bosco, Menachem Begin, James Cameron.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Aufgabengebiete, die Ihnen leicht von der Hand gehen und viel Spaß machen.