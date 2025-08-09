Das Geburtstagshoroskop für den 16. August 2025
Lesen Sie jetzt das Geburtstagshoroskop für alle, die am 16. August 2025 ihren Geburtstag feiern.
Alles Gute zu Ihrem Geburtstag am 16. August
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie werden im kommenden Lebensjahr expandieren, sich unglaublich weiterentwickeln und sich nicht mit dem Durchschnitt zufriedengeben. Eine Warnung auch an dieser Stelle: Schnellschüsse werden bestraft, behutsame Entwicklungen dagegen gefördert.
Ihre besten Zeiten: 4. – 6. November (topfit), 3. – 5. Januar (gut für Finanzen), 19. – 21. Mai (Lotto spielen).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Harmonie und neuer Schwung in der Liebe.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich öffne mein Herz.
An diesem Tag geboren: Madonna, Don Bosco, Menachem Begin, James Cameron.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Aufgabengebiete, die Ihnen leicht von der Hand gehen und viel Spaß machen.