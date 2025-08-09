präsentiert von WUNDERWEIB.de
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Wöchentliches Horoskop

Das Geburtstagshoroskop für den 15. August 2025

Christine Schoppas Jahresprognose 2023 - Foto: Astrowoche
Christine Schoppa, Astrologin
Aus der Serie: Das große Geburtstagshoroskop für die Woche vom 11. bis 17. August 2025

Lesen Sie jetzt das Geburtstagshoroskop für alle, die am 15. August 2025 ihren Geburtstag feiern.

6 / 8
Geburtstagstorte mit der Zahl 15
Foto: Redaktion Astrowoche
Auf Pinterest merken

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Merkur und Mars wollen eigentlich nur das Beste für Sie. Sie verändern ein paar wesentliche Dinge in Ihrem Leben. Sie haben den Mut, sich Neuerungen gegenüber zu öffnen. Sie sind an einem ganz entscheidenden Punkt in Ihrem Leben. Es wird ganz außerordentlich toll.

Ihre besten Zeiten: 10. – 23. September (gut für Kosmetik), 16. – 18. November (neue Wege beschreiten), 3. – 5. Juli (sich versöhnen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstvertrauen, Ausdauer und Fleiß.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich kann.

An diesem Tag geboren: Napoleon Bonaparte, Ben Affleck, Matthias Claudius.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf eine erfolgreiche Zeit in allen Lebensbereichen.

Zurück
Das Geburtstagshoroskop für den 14. August 2025
Weiter
Das Geburtstagshoroskop für den 16. August 2025
Seite
Geburtstagshoroskop
Traumdeutung Kind: Was sich hinter diesem Traum verbirgt. - Foto: iStock/mammuth
Traumsymbolik
Traumdeutung Kind: Was es Ihnen im Traum sagen möchte

Sie haben davon geträumt, wie Sie mit Kindern spielen? Oder Sie hatten im Traum Ihr Kind auf dem Arm? Was diese und andere Träume rund um Kinder zu bedeuten haben, erfahren Sie bei uns.

Vollmond steht am Himmel hinter den Wolken - Foto: DariaS / AdobeStock
Ihr Spruch des Tages
Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 11. bis 17. August 2025

Das täglich neue Mond-Mantra leitet Sie durch die Woche vom 11. bis 17. August 2025!

Darstellung vom Planeten Merkur im All - Foto: Credit: ms creation / AdobeStock (generiert mit KI)
Merkur-Phasenwechsel
Direktläufiger Merkur ab dem 11. August 2025: Darum wird jetzt endlich alles leichter!

Am 11.08.2025 wird Merkur wieder direktläufig. Warum jetzt eine Pechsträhne endet und worauf wir uns freuen können!

Sternzeichen-Kreis vor einem leuchtenden Hintergrund - Foto: sarayut_sy / iStock
Die Sterne für das Wochenende
Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 09.08.2025 ein Wochenende voller magischer Momente

Am Wochenende ab dem 09.08.2025 sorgen die Sterne für eine magische Atmosphäre. Besonders bei diesen 3 Sternzeichen!

Ein Mann meditiert auf einem Wasseruntergrund unter den Sternen und dem Vollmond - Foto: alphaspirit / AdobeStock (generiert mit KI)
Vollmond Horoskop
Der Wassermann-Vollmond am 09.08.2025 macht diese 4 Sternzeichen zu inspirierten Visionären

Diese vier Sternzeichen werden am 9. August 2025 vom Wassermann-Vollmond inspiriert und wachsen über sich hinaus!

Ein stolzer Löwe steht vor einer Galaxie und einem runden Portal - Foto: AdobeFirefly (KI generiert)
Kosmischer Höhepunkt
Lion’s Gate Portal 2025: So nutzen Sie am 8. August die Energie des Löwentors für Ihre Wünsche!

Das Lion’s Gate Portal erreicht am 8. August seinen Höhepunkt. Ergreifen Sie die kosmische Chance, um Ihre Wünsche zu verwirklichen!