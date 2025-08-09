Das Geburtstagshoroskop für den 15. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Merkur und Mars wollen eigentlich nur das Beste für Sie. Sie verändern ein paar wesentliche Dinge in Ihrem Leben. Sie haben den Mut, sich Neuerungen gegenüber zu öffnen. Sie sind an einem ganz entscheidenden Punkt in Ihrem Leben. Es wird ganz außerordentlich toll.

Ihre besten Zeiten: 10. – 23. September (gut für Kosmetik), 16. – 18. November (neue Wege beschreiten), 3. – 5. Juli (sich versöhnen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstvertrauen, Ausdauer und Fleiß.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich kann.

An diesem Tag geboren: Napoleon Bonaparte, Ben Affleck, Matthias Claudius.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf eine erfolgreiche Zeit in allen Lebensbereichen.