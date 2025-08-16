Das Geburtstagshoroskop für den 20. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie müssen wissen, dass es Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, auf die Sie keinen Einfluss haben, dass Dinge passieren, denen auch Sie sich einfach fügen müssen. Ihr Leben verläuft im kommenden Jahr mit Höhen und Tiefen. Was am Ende dabei herauskommt? Sie gehen reifer und mit tiefen Einsichten daraus hervor.

Ihre besten Zeiten: 5. – 7. November (gut für Finanzen), 22. – 24. Dezember (Lebensfreude), 22. – 24. Mai (topfit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, Kreativität und Einfühlungsvermögen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine innere Stimme.

An diesem Tag geboren: Alice und Ellen Kessler, Benjamin Harrison, Hannelore Hoger, Salvatore Quasimodo, Charles de Coster.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie lernen Ihre Grenzen kennen und wachsen über sich hinaus.