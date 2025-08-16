Das Geburtstagshoroskop für den 21. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Mond steht in Ihrem Zeichen. Es deutet alles darauf hin, dass Sie einen finanziellen Aufschwung erleben, dass Sie aus eigener Kraft etwas schaffen, was in die finanzielle Unabhängigkeit führt. Toll, wie Sie das machen! Sie werden auch auf der privaten Ebene ein paar Highlights erleben. Sicherlich gehört da die eine oder andere Eroberung dazu …

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. Januar (dem Gespür vertrauen), 22. – 24. April (neue Wege gehen), 8. – 10. Juli (kreative Phase).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, Mut und ein gesundes Selbstbewusstsein.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin sicher und geborgen.

An diesem Tag geboren: Count Basie, William Murdoch, Kenny Rogers, Usain Bolt.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele kleine Erfolgserlebnisse.