Das Geheimnis Ihrer Gesundheit - Chiron im Schützen

Was Ihnen die Kraft raubt, was Sie krank macht: Das Leben, das Ihnen den Mut, die Begeisterung, die Freude genommen hat. Sie werden im Beruf nicht richtig wahrgenommen, Ihre Ehe wurde zur Routine, die Ihnen keine Anerkennung schenkt, Ihre Freunde leben Ihr eigenes Leben – das schwächt Ihr Selbstbewusstsein, macht Sie anfällig für Krankheiten.

Wer Sie krank macht: Ein Partner, Freunde, mit denen Sie nicht Ihr Leben, Ihre Ziele, Ihre Ideale teilen können. Sie vereinsamen neben diesen Menschen, fühlen sich schwach und unnütz. Ihre Komplexe, die dadurch entstehen, Ihr mangelndes Selbstbewusstsein schwächen Ihre gesamte Lebensenergie, auch Ihre Selbstheilungskräfte.

Wer Sie gesund macht: Sie brauchen einen Partner, Sie brauchen Freunde , die mit Ihnen voller Begeisterung und Freude viel unternehmen, reisen, sich immer neuen spirituellen Erkenntnissen öffnen. Ihnen aber auch gleichzeitig dabei die Freiheit lassen. Sie müssen zeigen können, ständig demonstrieren können, was in Ihnen steckt. Ein autoritärer Chef, der Sie nicht richtig wahrnimmt, der Sie in Ihrem Engagement hemmt, ist Gift für Sie. Sie verkümmern, werden schwach. Ein Chef, der Sie fordert, macht Sie stark.

