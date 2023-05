Das Geheimnis Ihrer Gesundheit - Chiron im Skorpion

Was Ihnen die Kraft raubt, was Sie krank macht: Unsicherheit, schwelender Zorn, Rachegefühle, wenn Sie betrogen wurden, sich hintergangen fühlen. Das kann Mobbing im Büro auslösen, aber auch Untreue oder Unverständnis in der Beziehung. Blockaden bauen sich auf, die Schmerzen, Ängste, aber auch Esssucht auslösen können. Ihr Unterbewusstsein will Sie warnen, erzeugt Spannungen, die Sie krank machen.

Wer Sie krank macht: Unehrliche Menschen, Rechthaber, autoritäre Chefs, unzuverlässige Partner, denen Sie nicht vertrauen können. Der alte Groll meldet sich, Wut steigt hoch, verdrängte Aggressionen, selbstzerstörerische Kräfte, die Sie krank machen. Sie bestrafen sich unbewusst selbst für den Verrat anderer. Sie fühlen sich nicht liebenswert und geben sich selbst die Schuld dafür.

Wer Sie gesund macht: Ein Partner , der viel mit Ihnen redet, der ganz offen ist und dem Sie deshalb ohne Vorbehalte vertrauen können. Er wird zum Zentrum, zum Anker, zum Hafen Ihres Lebens. Er wird zu Ihrem wichtigsten Therapeuten, in dessen Armen sich Ihre Selbstheilungskräfte entfalten können. Die emotionale Sicherheit heilt alles in Ihrem Leben.

Hier geht's zum großen Gesundheits-Horoskop 2013 >>