Das Geheimnis Ihrer Gesundheit - Chiron in der Waage

Was Ihnen die Kraft raubt, was Sie krank macht: Spannungen, Streit, Unfrieden in der Familie und am Arbeitsplatz. Auch heimliche, unterschwellige Aggressionen bringen Sie aus der Balance, was Ihnen die Widerstandskraft nimmt, Sie anfällig für Krankheiten macht. Der innere und äußere Frieden ist wie ein Schutzschild, das Sie umgibt.

Wer Sie krank macht: Menschen, zu denen Sie keinen richtigen Zugang finden. Die Kollegen im Büro, die nicht lachen, nicht reagieren, wenn Sie einen Witz machen. Der schweigsame Partner, der sich in seinem Frust in sich selbst vergräbt, nicht richtig bei Ihnen ist. Das bringt Sie aus dem Gleichgewicht. Sie werden krank, weil Sie sich alleine fühlen, verlassen, unglücklich sind.

Wer Sie gesund macht: Ein Partner, eine Freundin, Menschen auf einer Wellenlänge, mit denen Sie Stunden reden können, die denselben Geschmack haben wie Sie, dieselben Vorlieben. Sie geben Ihnen das Gefühl, dazuzugehören, nicht ausgeschlossen zu sein. Was Ihnen Selbstsicherheit gibt, die Ihre Selbstheilungskräfte stärkt. Sie lassen die Krankheit nicht wirklich an sich heran, das ist Ihre Stärke, Ihr Geheimnis.

Hier geht's zum großen Gesundheits-Horoskop 2013 >>