Das Geld-Horoskop ab 31. Oktober 2022: Das große Geschenk der Sterne kommt

Venus ist nicht nur die Göttin der Liebe, sondern auch die Göttin der Fülle. Sie bestimmt, welches Verhältnis wir zum Thema Wohlstand haben und welchen Stellenwert wir Geld in unserem Leben geben. In der Woche ab 31. Oktober 2022 wandert sie in eine Opposition zum visionären Uranus. Das bedeutet: Es öffnen sich neue Türen in Bezug auf unsere materielle Zukunft! Wichtige Impulse werden spürbar. Sie helfen uns, unser Verhältnis zum Thema Geld neu zu sortieren. Das kann unsere Finanzlage entscheidend verbessern.

Jetzt schon lesen: Das große Jahreshoroskop 2023

Sie möchten noch mehr über Ihr persönliches Horoskop erfahren? Dann treten Sie in Kontakt mit Astrologin Jana Winter.

Venus - der Finanzplanet?

Betrachten wir zunächst ein eigentümliches Phänomen: Es gibt Menschen, die kommen ein Leben lang nicht von ihren Geldproblemen los. Anderen wiederum, obwohl eigentlich nicht mit besonderen Talenten gesegnet, scheint das Geld förmlich zuzufliegen. Des Rätsels Lösung könnte sein: Entscheidend ist, welches Verhältnis man selbst zum Geld entwickelt. Ist es nur eine Notgemeinschaft, oder ist es eine echte Liebesbeziehung? Und genau an diesem Punkt kommt die Astrologie ins Spiel, genauer gesagt das Zeichen Stier und die Venus, der Planet der Fülle.

Stier ist das Zeichen, dem alles Materielle besonders wichtig ist. Die Herrscherin dieses Zeichens ist die Venus! Und daher verkörpert sie auf der Ebene der Planeten alles, was uns das Gefühl einer gesicherten Existenz im Leben entwickeln lässt. Vielleicht ist das für manche überraschend, denn ist Venus nicht die Göttin der Liebe und der Partnerschaften? Ja, das stimmt. Venus ist schließlich auch die Herrscherin über das Zeichen Waage, und dieses Zeichen verkörpert alles, was wir mit Beziehungen in Verbindung bringen. Doch die doppelte Bedeutung der Venus lässt sich in einer einfachen Formel zusammenfassen: Venus steht für alles, was wir anziehend finden (Waage-Venus) und was wir deshalb haben wollen (Stier-Venus). Beides geht Hand in Hand.

Daher dürfen wir die Venus auch als Einladung verstehen, über unser Verhältnis zum Thema Sicherheit nachzudenken. Die meisten von denken dabei an ihren Wohlstand, gerade in Zeiten, in denen dieser gefährdet ist. Und das wiederum bedeutet in der Regel, unser Verhältnis zum Thema Geld zu überprüfen.

Portaltage 2023: Daten, kosmische Energien und Bedeutung

Das große Geschenk Ihrer Geld-Sterne!

Genau eine solche Situation stellt sich nun ein, wenn Venus sich in Opposition zu Uranus bewegt. Uranus ist der Planet, der alles infrage stellt. Er gibt sich nicht zufrieden. Er sieht überall Chancen – auch wenn diese bedeutet, mit lieb gewonnenen Gewohnheiten zu brechen. Er fragt uns jetzt: Ist das, was wir unter Sicherheit verstehen, wirklich das, was im Einklang mit unseren Zielen und Hoffnungen steht? Entspricht unser aktuelles Verhältnis zu unseren Finanzen dem, wonach unsere Seele trachtet?

Gerade in Krisenzeiten werden wir mit diesen Fragen konfrontiert. Jetzt zeigt sich, ob wir unseren Kurs im Umgang mit Geld korrigieren müssen! Das macht die Begegnung von Venus und Uranus so wertvoll! Sie erlaubt uns, andere Wege einzuschlagen. Dabei öffnet sie unser Bewusstsein für neue Ideen, die uns wieder Hoffnung geben. Wie sooft ist aber erst einmal eine Erschütterung, ein grundlegender Zweifel „notwendig“, um unsere „Not zu wenden“.

Mit der Opposition von Venus und Uranus erschließt sich uns ein neues Feld über unsere Zukunft nachzudenken und sie neu zu gestalten. Alles darf jetzt infrage gestellt werden: Investitionen, Geldausgaben, ja sogar der Beruf! Was sind überhaupt meine Ziele? Und was muss ich jetzt ändern, um wieder im Einklang mit meiner Bestimmung zu leben? Darum geht es jetzt. Denn in Wahrheit fühlen wir uns nicht sicher im Leben, wenn unser Bankkonto gefüllt ist, sondern wenn wir auf dem Weg sind, der uns vom Universum beschieden ist.

Das Horoskop für alle Sternzeichen

Geld und Finanzen – nicht jedes Zeichen versteht sich auf einen guten Umgang mit diesem Thema. Die Erdzeichen, Stier, Jungfrau und Steinbock, haben es naturgemäß leichter, denn ihr Element ist die Wurzel alles Materiellen. Doch auch die anderen Zeichen können einen positiven Zugang dazu finden, wenn sie sich ihrer Eigenarten bewusst werden. Dies kann bis in die richtige Berufswahl gehen, denn die meisten kommen zu Geld durch Arbeit. Die soll sich nicht nur lohnen, sondern auch sinnvoll sein. Glück ist, wenn beides im Einklang steht.

Was Sie ändern müssen, um sich von Ihren größten Geldsorgen zu befreien, welche Chancen Sie haben, um Ihre Finanzsituation zu verbessern, lesen Sie im Venus-Geld-Horoskop.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: buradaki/Stock

Artikelbild und Social Media: buradaki/Stock