Obwohl das Mars-Jahr 2023 immer schneller näher zu rücken scheint, haben wir noch ein paar Wochen im Jahr 2022 übrig. In diesen letzten Wochen dürfen sich drei Sternzeichen noch über ein paar wunderbare Highlights freuen.

Stiere haben Erfolg im Job

Wenn Sie bisher noch nicht die großen Erfolge in diesem Jahr abräumen konnten, dürfen Sie sich ganz besonders auf den Dezember freuen, lieber Stier. Denn ab dem 7. Dezember 2022 steht pünktlich zum Jahresende eine ganz besondere Zeit für Sie an. Sie sind nicht nur fit und haben sehr viel Energie, sondern können auch im Job richtig auftrumpfen. Da kann sich etwas Tolles entwickeln, womit Sie schon gar nicht mehr gerechnet haben.

Löwen bekommen einen Wunsch erfüllt

Auch für Sie, lieber Löwe, heißt es zum Ende des Jahres: Halten Sie die Augen nach Möglichkeiten offen. Manchmal kommen Sie, wenn man am wenigsten damit rechnet. Auf der Arbeit fühlt es sich bis Mitte November vielleicht ein bisschen so an, als würden Sie nicht vorankommen. Doch machen Sie sich keine Sorgen, das wird ein Ende haben. Und dann stehen Ihnen Wochen bevor, in denen alles besser läuft, als Sie es sich hätten ausmalen können. Sie haben sich schon lange etwas erträumt? Dann könnte jetzt dieser Traum Wirklichkeit werden.

Schützen haben Glück auf ganzer Linie

Mit Venus, Merkur und der Sonne laufen gleich drei wichtige Spieler ab Mitte November durch Ihr Zeichen, lieber Schütze. Das macht sich bemerkbar und sorgt für Glück in allen Lebensbereichen. Egal, was Sie jetzt gerne machen möchten, die Sterne sind auf Ihrer Seite und sorgen dafür, dass Ihr Jahr 2022 ein fulminantes Ende findet. In der Liebe können Singles jetzt fündig werden, die Finanzen können aufgebessert werden und Sie haben Kraft und Energie für wunderbare Feiertage.

