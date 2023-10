Das Gesundheits-Horoskop für Donnerstag, 12. Oktober 2023

Sich ausgewogen ernähren

Der Mond steht im Zeichen Jungfrau und stellt das Thema gesunde Ernährung in den Vordergrund. Experten empfehlen, grundsätzlich eiweißreicher und kohlehydratärmer zu essen. Auf den Speisezettel dürfen viele ballaststoffreiche und wasserreiche Nahrungsmittel, also Gemüse, Salate, Pilze, Beeren und Früchte, zweimal pro Woche Seefisch, möglichst wenig raffinierte Kohlenhydrate und Transfette, letztere stecken meist in Fertiggerichten, Gebäck und Frittiertem. Auf die Ernährung achten, sollten jetzt besonders die Zeichen mit Jungfrau-, Schütze-, Zwillinge- und Fische-Energie.

Tipp des Tages:

Lesen Sie mal wieder in Ruhe ein Buch.

