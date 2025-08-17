präsentiert von WUNDERWEIB.de
Wöchentliches Horoskop

Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 21. August 2025

Christine Schoppas Jahresprognose 2023 - Foto: Astrowoche
Christine Schoppa, Astrologin
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 18. bis 24. August 2025: Diese Regel entlastet Ihre Augen!

Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 21. August 2025!

Die Zahl 21 in einem Kreis vor dunkelblauem Hintergrund mit Sternen und 2 Stethoskopen
Foto: Astrowoche.de
Weißdorn stärkt Herz und Kreislauf

Der Löwe-Mond wirkt besonders auf Herz und Kreislauf ein. Körperliche Anstrengungen sollten daher bei Herz- und Kreislaufproblemen vermieden werden. Lassen Sie Schwindel und Kopfschmerz nicht unbehandelt, dahinter könnte ein zu hoher Blutdruck stehen. Folgende Therapieformen harmonieren mit der Löwe-Kraft: Licht- und Wärmetherapien und eine Farbtherapie gegen Bluthochdruck: Mistelkraut, Weißdornblätter und -blüten sowie Melissenblätter zu gleichen Teilen mischen. 2 TL mit einer Tasse kochendem Wasser aufgießen und zehn Minuten ziehen lassen.

Tipp des Tages:

Melisse beruhigt den hohen Blutdruck.

