Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 21. August 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 18. bis 24. August 2025: Diese Regel entlastet Ihre Augen!
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 21. August 2025!
Weißdorn stärkt Herz und Kreislauf
Der Löwe-Mond wirkt besonders auf Herz und Kreislauf ein. Körperliche Anstrengungen sollten daher bei Herz- und Kreislaufproblemen vermieden werden. Lassen Sie Schwindel und Kopfschmerz nicht unbehandelt, dahinter könnte ein zu hoher Blutdruck stehen. Folgende Therapieformen harmonieren mit der Löwe-Kraft: Licht- und Wärmetherapien und eine Farbtherapie gegen Bluthochdruck: Mistelkraut, Weißdornblätter und -blüten sowie Melissenblätter zu gleichen Teilen mischen. 2 TL mit einer Tasse kochendem Wasser aufgießen und zehn Minuten ziehen lassen.
Tipp des Tages:
Melisse beruhigt den hohen Blutdruck.