Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 20. August 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 18. bis 24. August 2025: Diese Regel entlastet Ihre Augen!
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 20. August 2025!
Sodbrennen macht zu schaffen
Hatten Sie in letzter Zeit nur Stress und Ärger? An Krebs-Tagen erhält man dann die Quittung. Nervöse Magenkrämpfe machen sich bemerkbar. Besonders gefährdet sind die Zeichen mit Krebs-, Widder-, Waage- und Steinbock-Energie. Wer bei der kleinsten Sünde bereits unter Gallenschmerzen leidet, der sollte an Krebs-Tagen auf leichte Kost achten. Sodbrennen ist bei Krebs-Mond keine Seltenheit. Tipp bei Sodbrennen: Vermeiden Sie frittierte Speisen. Hastiges Essen und Stress lösen dieses lästige Leiden aus. Eine frische Ananas nach dem Essen vertreibt Sodbrennen.
Tipp des Tages:
Essen Sie langsam und bewusst.