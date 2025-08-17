Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 22. August 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 18. bis 24. August 2025: Diese Regel entlastet Ihre Augen!
Wenn die Augen strapaziert sind
Wenn Sie die ganze Woche aus beruflichen Gründen am Computer sitzen müssen, sollten Sie Ihren Augen im Laufe des Tages immer wieder mal eine Pause gönnen. Mit Augengymnastik stärken Sie Ihre Augen. Bewegen Sie Ihre Augen mehrmals nach links, nach rechts und nach oben und unten. Schauen Sie bewusst in die Ferne. Legen Sie am Abend Augenkompressen auf, die mit Kamillentee getränkt sind. Der Löwe-Mond stärkt Ihre Sehkraft. Gegen müde und strapazierte Augen etwas tun sollten vor allem die Zeichen mit Stier-, Löwe-, Wassermann- und Skorpion-Energie.
Tipp des Tages:
Brille aufsetzen nicht vergessen.