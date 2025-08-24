Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 28. August 2025
Pluto löst Ängste und Zweifel aus
Mond und Pluto treffen sich im Quadrat. Dieser Aspekt kann die Stimmung drücken und Ängste und Zweifel auslösen. Lassen Sie sich nicht von negativen Gedanken beherrschen, denken Sie an schöne Dinge und Zeiten, die in Ihrer Erinnerung sind. Dieser Aspekt verstärkt aber die Neigung, an Blasenbeschwerden zu leiden. Man ist jetzt anfälliger diesbezüglich. Am besten Sie beugen vor und trinken viel Wasser und gleich am Morgen zum Frühstück ein Glas Cranberry-Saft. Auch im Sommer den Unterleib warm halten. Gefährdet sind jetzt die Zeichen mit Skorpion-, Wassermann-, Löwe-, und Stier-Energie.
Tipp des Tages:
Zum Frühstück ein kleines Glas Cranberry.