Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 27. August 2025

Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 25. bis 31. August 2025: Erkunden Sie die Heilkraft der Natur

Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 27. August 2025!

Ein Wellnesstag kann nicht schaden

Im Bereich der Gesundheit tun Sie sich heute einen großen Gefallen, einen Wellnesstag einzulegen. Vielleicht haben Sie ja Urlaub. Die Seele wird gestreichelt, dabei entspannt sich Ihre Haut. Innere und äußere Schönheit werden wieder aktiviert. Stress fällt ab und somit schlagen Sie bestimmten Krankheiten sogar ein Schnippchen. Trinken Sie mindestens zwei Liter Kräutertee (am besten Brennnesseltee) und Mineralwasser. Unterkühlung meiden, das Risiko einer Nierenentzündung ist erhöht. Gefährdet sind vor allem die Zeichen mit Waage-, Krebs-, Steinbock- und Widder-Energie.

Tipp des Tages:

Mit Brennnessel entwässern.

