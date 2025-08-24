Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 29. August 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 25. bis 31. August 2025: Erkunden Sie die Heilkraft der Natur
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 29. August 2025!
Der Natur ein Stück näher sein
Mit dem Skorpion-Mond hat man das Gefühl, der Natur ein Stück näher zu sein. Nutzen Sie jetzt die Kraft der Kräuter! Falls Sie keine getrockneten Kräuter zu Hause haben, dann besorgen Sie sich eine Grundausrüstung aus der Apotheke. Hier ein paar Beispiele: Getrockneter Salbei eignet sich gut als Tee und zum Gurgeln bei Halsentzündungen, Kamille und Minze sind ideal bei Magen- und Darmbeschwerden, Ringelblumensalbe und Arnika helfen bei entzündeter und wunder Haut. Ist es nicht ein gutes Gefühl, die eigene „grüne“ Hausapotheke für die kleinen Zipperlein parat zu haben?
Tipp des Tages:
Die Kraft der Kräuter nutzen.