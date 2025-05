Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 12. bis 18. Mai 2025

Mond und Sterne geben ihr Bestes, um uns diese Maiwoche angenehm zu gestalten. So ganz klappt das nicht immer, aber wir passen uns den Gegebenheiten an und kommen gut durch diese Tage.

Sehr schwierig wird gleich der Montag mit dem Vollmond im Skorpion und Merkur im Quadrat zu Pluto. Wir sehen Gespenster, die wir aber als Realität zu erkennen glauben. Eifersucht quält uns. Das geht so weit, dass wir unserem Partner hinterherfahren, das Handy kontrollieren oder E-Mails lesen. Keine Frage: Das ist ein No-go! Trotzdem können wir nicht aus unserer Haut. Wir drehen regelrecht durch und fühlen uns mit Merkur und Pluto zu hundert Prozent im Recht. Das kann nicht nur Ärger geben, sondern auch zu Trennungen führen. Und zwar nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern auch Freundschaften drohen daran kaputt zu gehen; beruflich neigen wir dazu, Kollegen, die mehr Erfolg haben als wir selbst, mit Neid und Missgunst gegenüberzutreten. Aber: Wir boykottieren unser Leben und unser Glück nur dann, wenn wir diesen negativen Aspekten nachgeben. Und schließlich liegt das allein in unserer Hand, wehren wir uns gegen diese dunkle Bedrohung!

Der Sonntag kann dann allerdings das Blatt wieder wenden. Die Sonne verbindet sich in Konjunktion mit Uranus, was für (hoffentlich) positive Überraschungen sorgt, vielleicht schon deshalb, weil wir bestens gelaunt und voller Unternehmungsgeist sind. Und weil wir am Montag gelernt haben, mit kritischen Aspekten souverän umzugehen, macht uns das Merkur-Mars-Quadrat auch keine Angst. Ja, wir passen heute gut auf unser Geld auf, aber sonst ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wenigstens zu Hause...