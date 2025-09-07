Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 10. September 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 8. bis 14. September 2025: Dieser Mond fordert Sie zum Tanzen auf!
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 10. September 2025!
Geplagt mit Kopfschmerzen
Stehen Sie etwas früher auf, beleben Sie sich mit Wechselduschen. Gönnen Sie sich ein ausgiebiges und gesundes Frühstück mit Müsli und Obst. Allerdings müssen heute die Zeichen mit Widder-, Steinbock- und Waage-Energie mit Kopfschmerzen rechnen. Tipp bei Kopfschmerzen: Spannungskopfschmerzen lassen sich durch körperliche Bewegung an der frischen Luft lindern. Silberweidentee wirkt ähnlich wie Aspirin. Setzen Sie 1 TL Silberweidenrinde in einer Tasse Wasser an und lassen Sie ihn anschließend 15 Min. sieden. Ein kühles Tuch auf die Stirn legen verschafft Linderung.
Tipp des Tages:
Frische Luft vertreibt Kopfschmerzen.