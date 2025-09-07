Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 11. September 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 8. bis 14. September 2025: Dieser Mond fordert Sie zum Tanzen auf!
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 11. September 2025!
Sich mal eine Pause gönnen
Nutzen Sie diesen Stier-Tag für heilende Bäder und kräftigende Massagen. Das ist jetzt eine wahre Wohltat. Gönnen Sie sich entspannende Momente. Vielleicht müssen Sie heute ja nicht arbeiten. Pausen – die sollten sich vor allem die Zeichen mit Stier-, Löwe-, Skorpion- und Wassermann-Energie gönnen. Nackensteife ist eine typische Stier-Krankheit und tritt deshalb auch an Stier-Tagen wieder häufiger auf. Meiden Sie Zugluft!
Tipp des Tages:
Heute sollten Sie Fisch essen, wenn Sie ihn mögen.