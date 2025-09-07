Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 11. September 2025

Sich mal eine Pause gönnen

Nutzen Sie diesen Stier-Tag für heilende Bäder und kräftigende Massagen. Das ist jetzt eine wahre Wohltat. Gönnen Sie sich entspannende Momente. Vielleicht müssen Sie heute ja nicht arbeiten. Pausen – die sollten sich vor allem die Zeichen mit Stier-, Löwe-, Skorpion- und Wassermann-Energie gönnen. Nackensteife ist eine typische Stier-Krankheit und tritt deshalb auch an Stier-Tagen wieder häufiger auf. Meiden Sie Zugluft!

Tipp des Tages:

Heute sollten Sie Fisch essen, wenn Sie ihn mögen.