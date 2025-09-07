Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 13. September 2025

Allergien machen zu schaffen

Der Mond sendet seine Impulse aus dem Zeichen Zwillinge. Im Gesundheitsbereich berührt er die Schultern, Arme, Hände und auch die Lunge. Sehr oft treten bei Asthmatikern wieder Anfälle auf. Atemnot, meist bedingt durch Allergien, ist ebenfalls wieder häufiger zu beobachten. Gefährdet sind die Zeichen mit Zwillinge-, Jungfrau-, Fische- und Schütze-Energie. Dieser Tag eignet sich allerdings gut für gezielte Massagen und Gymnastik im Schulterbereich. Rheumatische Beschwerden in diesem Bereich sprechen besonders auf eine geeignete Behandlung an, z. B. mit Salben oder Massagen.

Tipp des Tages:

Gönnen Sie sich mal wieder eine Massage.