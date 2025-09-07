Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 12. September 2025

Weg mit den kleinen Zipperlein

Heute trifft sich der Mond und auch die Sonne mit Jupiter im herrlichen Sextil. Das ist wunderbar, denn heute geht man mit wunderbarer Laune durch den Tag. Alles ist leichter und kleine Zipperlein haben keine Chance. Heute ist es sogar möglich, dass sich die eine oder andere Beschwerde deutlich bessert oder sogar ganz verschwindet.

Tipp des Tages:

Heute viel Wasser oder Kräutertee trinken.