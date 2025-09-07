Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 12. September 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 8. bis 14. September 2025: Dieser Mond fordert Sie zum Tanzen auf!
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 12. September 2025!
Weg mit den kleinen Zipperlein
Heute trifft sich der Mond und auch die Sonne mit Jupiter im herrlichen Sextil. Das ist wunderbar, denn heute geht man mit wunderbarer Laune durch den Tag. Alles ist leichter und kleine Zipperlein haben keine Chance. Heute ist es sogar möglich, dass sich die eine oder andere Beschwerde deutlich bessert oder sogar ganz verschwindet.
Tipp des Tages:
Heute viel Wasser oder Kräutertee trinken.