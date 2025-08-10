Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 16. August 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 11. bis 17. August 2025: Dieser Sport tut Ihnen jetzt gut!
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 16. August 2025!
Endlich mal Ruhe finden
Heute sind Ruhe und Entspannung angesagt. Der Stier-Mond möchte Erholung, vor allem für die stressgeplagten Zeichen mit Skorpion-, Löwe- und Wassermann-Energie. Laden Sie Freunde zu sich nach Hause ein, schlemmen Sie ausgiebig und sorgen Sie für positive Stimmung. Lachen Sie mal wieder nach Herzenslust, denn das hilft Stress abzubauen und stärkt außerdem das Immunsystem. Dieser Tag sorgt eher für Heiterkeit und gute Stimmung. Schützen Sie sich aber vor Zugluft. Nackensteife und Erkältungen haben bei Stier-Mond leichtes Spiel.
Tipp des Tages:
Lachen mit Freund*innen macht so viel Spaß.