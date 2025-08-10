präsentiert von WUNDERWEIB.de
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Wöchentliches Horoskop

Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 16. August 2025

Christine Schoppas Jahresprognose 2023 - Foto: Astrowoche
Christine Schoppa, Astrologin
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 11. bis 17. August 2025: Dieser Sport tut Ihnen jetzt gut!

Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 16. August 2025!

7 / 8
Die Zahl 16 in einem Kreis vor dunkelblauem Hintergrund mit Sternen und 2 Stethoskopen
Foto: Astrowoche.de
Auf Pinterest merken

Endlich mal Ruhe finden

Heute sind Ruhe und Entspannung angesagt. Der Stier-Mond möchte Erholung, vor allem für die stressgeplagten Zeichen mit Skorpion-, Löwe- und Wassermann-Energie. Laden Sie Freunde zu sich nach Hause ein, schlemmen Sie ausgiebig und sorgen Sie für positive Stimmung. Lachen Sie mal wieder nach Herzenslust, denn das hilft Stress abzubauen und stärkt außerdem das Immunsystem. Dieser Tag sorgt eher für Heiterkeit und gute Stimmung. Schützen Sie sich aber vor Zugluft. Nackensteife und Erkältungen haben bei Stier-Mond leichtes Spiel.

Tipp des Tages:

Lachen mit Freund*innen macht so viel Spaß.

Zurück
Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 15. August 2025
Weiter
Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 17. August 2025
Seite
GesundheitshoroskopHoroskope
Sternzeichenkreis vor einer galaktischen Traumwelt - Foto: napaporn / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 11. August 2025 eine Woche voller Sternenzauber!

Die Woche ab dem 11. August 2025 hält wundervolle Sternen-Überraschungen bereit. Vor allem für diese 3 Sternzeichen!

Sternzeichen-Kreis vor einem leuchtenden Hintergrund - Foto: sarayut_sy / iStock
Die Sterne für das Wochenende
Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 09.08.2025 ein Wochenende voller magischer Momente

Am Wochenende ab dem 09.08.2025 sorgen die Sterne für eine magische Atmosphäre. Besonders bei diesen 3 Sternzeichen!

Supernova-Explosion im Zentrum der Galaxie - Foto: muratart / AdobeStock
Thema der Woche
Das Mars-Uranus-Horoskop ab dem 07.08.2025: Die Sterne führen Sie Jetzt zu Ihrem Herzensmenschen

Finden Sie heraus, wie die Sterne Ihnen ab dem 07.08.2025 dabei helfen, Klarheit über Ihre Gefühle zu erlangen!

Planet Mars mit dem Symbol des Sternzeichen Waage - Foto: Collage von Astrowoche.de (Dominica Zaborowski) & iStock (sololos / CHIARI_VFX / Jian Fan)
Mars-Wechsel
Mars in der Waage ab dem 07.08.2025: Für 4 Sternzeichen bringt der Energiewechsel große Vorteile!

Wenn Mars in die Waage einzieht, sorgt das für harmonische Energien. Vor allem vier Sternzeichen freuen sich darüber.

Sternzeichenkreis mit einem strahlenden Licht in der Mitte und blauen Wellen - Foto: BillionPhotos.com / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
Diese 3 Sternzeichen werden in der Woche ab dem 04.08.25 von einer Welle der Lebensfreude getragen

Entdecken Sie hier, welche 3 Sternzeichen in der Woche ab dem 4. August 2025 das Universum auf ihrer Seite haben!