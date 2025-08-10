Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 15. August 2025

Wenn die Stimme wegbleibt …

Merkur und Mars machen den Stimmbändern zu schaffen, es kann auch zu einem eingeklemmten Nerv im Nackenbereich kommen. Wer zu Nackensteife und Halsbeschwerden neigt, der sollte sich vor Zugluft schützen. Der Stier-Mond gefährdet besonders diejenigen mit Stier-, Löwe-, Skorpion- und auch Wassermann-Energie. Anwendungen mit Heilerde, Massagen, Chiropraktik und Aromatherapie sind Therapieformen, die bei Stier-Mond besonders erfolgreich verlaufen. Die Heilkräuter Oregano, Salbei und Thymian entfalten ihre Heilkraft besonders gut.

Tipp des Tages:

Nutzen Sie die Kraft der Heilkräuter.