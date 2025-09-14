Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 20. September 2025

Weg mit dem ganzen Ärger

Schlucken Sie Ärger nicht hinunter. Sagen Sie, was Sie stört, denn der Jungfrau-Mond sorgt heute dafür, dass die Verdauungsorgane stark belastet werden. Vor allem die Zeichen mit Jungfrau-, Schütze-, Zwillinge- und Fische-Energie sollten auf eine ausgewogene Ernährung achten. Tipp bei Verdauungsproblemen: Verzichten Sie auf ein zu üppiges Abendessen, das befürwortet der Jungfrau-Mond. Für Magen und Darm ist das jetzt eine Wohltat. Nervöse Beschwerden können mit autogenem Training gebessert werden, auch Yoga wirkt entspannend auf das vegetative Nervensystem.

Tipp des Tages:

Eine leichte Mahlzeit am Abend lässt Sie heute besser einschlafen.