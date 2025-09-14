Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 20. September 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 15. bis 21. September 2025: Die Kraft der Salze
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 20. September 2025!
Weg mit dem ganzen Ärger
Schlucken Sie Ärger nicht hinunter. Sagen Sie, was Sie stört, denn der Jungfrau-Mond sorgt heute dafür, dass die Verdauungsorgane stark belastet werden. Vor allem die Zeichen mit Jungfrau-, Schütze-, Zwillinge- und Fische-Energie sollten auf eine ausgewogene Ernährung achten. Tipp bei Verdauungsproblemen: Verzichten Sie auf ein zu üppiges Abendessen, das befürwortet der Jungfrau-Mond. Für Magen und Darm ist das jetzt eine Wohltat. Nervöse Beschwerden können mit autogenem Training gebessert werden, auch Yoga wirkt entspannend auf das vegetative Nervensystem.
Tipp des Tages:
Eine leichte Mahlzeit am Abend lässt Sie heute besser einschlafen.