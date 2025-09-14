präsentiert von WUNDERWEIB.de
Wöchentliches Horoskop

Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 20. September 2025

Christine Schoppas Jahresprognose 2023 - Foto: Astrowoche
Christine Schoppa, Astrologin
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 15. bis 21. September 2025: Die Kraft der Salze

Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 20. September 2025!

Die Zahl 20 in einem Kreis vor dunkelblauem Hintergrund mit Sternen und 2 Stethoskopen
Weg mit dem ganzen Ärger

Schlucken Sie Ärger nicht hinunter. Sagen Sie, was Sie stört, denn der Jungfrau-Mond sorgt heute dafür, dass die Verdauungsorgane stark belastet werden. Vor allem die Zeichen mit Jungfrau-, Schütze-, Zwillinge- und Fische-Energie sollten auf eine ausgewogene Ernährung achten. Tipp bei Verdauungsproblemen: Verzichten Sie auf ein zu üppiges Abendessen, das befürwortet der Jungfrau-Mond. Für Magen und Darm ist das jetzt eine Wohltat. Nervöse Beschwerden können mit autogenem Training gebessert werden, auch Yoga wirkt entspannend auf das vegetative Nervensystem.

Tipp des Tages:

Eine leichte Mahlzeit am Abend lässt Sie heute besser einschlafen.

