Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 19. September 2025
Hinter Völlegefühl, Blähungen oder Verstopfung könnten eine hormonelle Störung, unausgewogene Ernährung, Bewegungsmangel sowie Gallen- oder Leberprobleme stecken. Zum Arzt sollten Sie, wenn die Beschwerden länger anhalten und sehr stark sind. Unterstützend zu den Beschwerden hilft jetzt die Heilkraft der Natur sehr gut. Sehr gut, um die Selbstheilung anzuregen sind die Schüßler Salze. An Jungfrau-Tagen sind Sie anfällig, wenn Jungfrau-, Schütze-, Fische- und Zwillinge-Energie Ihr Horoskop dominieren. Achten Sie an Jungfrau-Tagen besonders auf Ihre Ernährung.
Die Heilkraft der Natur nutzen.