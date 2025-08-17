Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 23. August 2025

Neue Gewohnheiten aufbauen

Der Neumond bietet allen Sternzeichen die Chance, sich vielleicht doch endlich das Rauchen abzugewöhnen, mit einer Diät oder einer Sportart zu beginnen. Überwinden Sie sich, gehen Sie es jetzt an. Sie werden staunen wieviel Durchhaltevermögen Sie entwickeln können. Der Erfolg gibt Ihnen auf Dauer recht. Nutzen Sie diese Neumond-Chance vor allem, wenn Sie über viel Stier-, Skorpion-, Löwe-, oder Wassermann-Energie verfügen. Mond und Uranus stehen aber auch im Quadrat. Das erzeugt eine innere Unruhe und es kann auch zu nervösen Beschwerden kommen.

Tipp des Tages:

Nehmen Sie diese Neumond-Chance an.