Wöchentliches Horoskop

Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 30. August 2025

Christine Schoppas Jahresprognose 2023
Christine Schoppa, Astrologin
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 25. bis 31. August 2025: Erkunden Sie die Heilkraft der Natur

Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 30. August 2025!

Die Zahl 30 in einem Kreis vor dunkelblauem Hintergrund mit Sternen und 2 Stethoskopen
Foto: Astrowoche.de
Raus aus der Gedankenspirale

Der Mond steht immer noch im Skorpion und trübt auch ein wenig die Stimmung. Dieser Mond macht zu grüblerisch, man beißt sich ganz schnell an bestimmten Problemen fest und kommt nur schwer aus der negativen Gedankenspirale wieder heraus. Zu negativen Gedanken neigen momentan besonders die Zeichen mit Stier-, Skorpion-, Löwe- und Wassermann-Energie. Lenken Sie sich ab, hören Sie Ihre Lieblingsmusik, treffen Sie sich mit Freund*innen, gehen Sie ins Fitnessstudio oder gönnen Sie sich einfach mal außertourlich einen Friseurbesuch oder auch einen Kosmetiktermin.  

Tipp des Tages:

Ein Schnupper-Abo im Fitnessstudio vielleicht?

