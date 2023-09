Das Glücks-Horoskop ab 04.09.2023 für das Sternzeichen Skorpion

Lieber Skorpion, Ihre leidenschaftliche Energie kann Glück aus den verborgendsten Ecken hervorzaubern. Mit Merkur und Jupiter tauchen Sie in die Welt der Geheimnisse und der Selbsterkenntnis ein. Dies könnte die perfekte Zeit sein, um sich mit tiefgründiger Literatur zu befassen, Meditation zu praktizieren und so die geheimen Wünsche Ihrer Seele zu erkunden. Mit der Synergie von Sonne und Merkur ist es an der Zeit, sich in einem intensiven Projekt zu verlieren oder tiefgreifende Gespräche zu führen. Die Kombination von Sonne und Jupiter erweckt Ihre transformative Kraft. Nutzen Sie diesen Tag, um Altes loszulassen und Neues zu begrüßen, sei es durch eine spirituelle Reinigungszeremonie oder durch das Eintauchen in eine neue Leidenschaft.