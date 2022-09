Das Mars-Jahr wird Ihr Jahr, lieber Skorpion. Jetzt können Sie der Welt zeigen, was in Ihnen steckt. Für Ihren Job bedeutet das, dass Sie – bitte! – die Hand heben, wenn neue Aufgaben oder sonst etwas vergeben werden. Selbst wenn im Moment nichts zurückkommt, können Sie sicher sein, dass sich schon ab Mai alles ändern wird, und Sie Ihren verdienten Lohn erhalten. Auch für Ihre Gesundheit gilt Ähnliches: Was Sie jetzt an positiven Maßnahmen unternehmen, zahlt sich in ein paar Monaten aus.

Horoskop 2023 für das Sternzeichen Skorpion: Ihre Glückstage

9. Februar 2023: Sie fühlen sich einfach nur gut.

Sie fühlen sich einfach nur gut. 3. März 2023: In Gelddingen haben Sie ein gutes Gespür.

In Gelddingen haben Sie ein gutes Gespür. 15. Juni 2023: Ihr Engagement bleibt nicht unbemerkt.

Ihr Engagement bleibt nicht unbemerkt. 23. August 2023: Alles läuft wie am Schnürchen.

Alles läuft wie am Schnürchen. 10. Dezember 2023: In der Familie ereignet sich ein Glücksfall.

Das erwartet den Skorpion 2023 in der Liebe

Sie haben eine gefühlvolle Zeit vor sich. Es ist sogar möglich, dass Sie Ihrem Seelenpartner begegnen. Diese Begegnung wird Ihr Leben aus den Fugen bringen, aber in angenehmster Weise. Sie fühlen sich wie im siebten Himmel. Aber bevor Sie Ihrem Seelenpartner begegnen, wird ein Flirt im Februar und März besonders aufregend sein. Es wird zwar nicht gleich der*die Partner*in fürs Leben sein, aber es könnte sich eine schöne und dauerhafte Freundschaft entwickeln.

Wer in einer festen Beziehung lebt, der wird von Uranus immer wieder mal getestet. Sie möchten am liebsten ausbrechen und auf neuen Pfaden wandeln. Doch Venus hält Sie zurück, denn in Ihrer Beziehung steckt noch Potenzial und es würde sich lohnen, dieses Potenzial hervorzuholen. Ist aber Ihre Partnerschaft tatsächlich am Ende, dann wird Mars Ihnen rechtzeitig den Mut geben, um sich aus dieser Bindung zu lösen. Romantisch wird es für Sie im Mai und Oktober, da ist Ihnen Venus ganz nah.

Die besten Partner für den Skorpion: Er geht mit seinem Partner durch dick und dünn

Jahreshoroskop 2023 für den Skorpion: Beruf und Finanzen

Die ersten drei Monate des Jahres 2023 werden Sie noch von Saturn ein bisschen gefordert. Dann wird vieles leichter, Sie wissen, was Sie wollen, und steuern gezielt auf Ihre Vorhaben zu. Sie legen dann richtig los. Immer wieder ergeben sich neue Möglichkeiten, viele Türen stehen Ihnen offen.

Finanziell wird es im Mars-Jahr ein wenig schwierig, Sie tun sich schwer den Überblick über Ihre Finanzen zu behalten, geben viel zu viel aus und haben dann eine Zeitlang zu knapsen um das Defizit wieder auszugleichen. Stellen Sie gleich zu Beginn des Jahres einen Einnahmen- und Ausgabenplan auf. Falls Sie mit Ihrem derzeitigen Job nicht mehr zufrieden sind, dann wird Jupiter Sie rechtzeitig an den richtigen Ort zur rechten Zeit führen.

Der Skorpion und die Gesundheit für das Jahr 2023

Sie schlagen in vielen Lebensbereichen sehr oft über die Stränge, wissen nicht, wann es an der Zeit ist aufzuhören. Sie nehmen zu viele Arbeiten auf einmal an, können nicht Nein sagen und kommen dann rasch an Ihre Grenzen. Ihr Kreislauf spielt dann hin und wieder verrückt und Sie werden schneller müde. Auch Saturn fordert Sie ganz schön, vor allem bis März.

Aufpassen sollten Sie vor allem auf Ihre Gelenke, eine falsche Bewegung und schon macht das Knie oder der Rücken Probleme. Passen Sie auf, wenn Sie mit einer für Sie bisher ungewohnten Sportart beginnen. Sportarten wie Joggen, Tennis, Squash und Skifahren sollten Sie mit Vorsicht genießen. In stressigen Phasen sind Wellnessanwendungen eine wahre Wohltat für Sie. Gönnen Sie sich öfter so eine Auszeit. Auch sanfte Sportarten wie Yoga oder Pilates sind für Sie sehr wirkungsvoll. Ende des Jahres fühlen Sie sich dann wieder fitter und leistungsfähiger.

