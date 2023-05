Ist meine Beziehung noch zu retten?

Wenn Pluto ins 1. Haus wandert, kommt er aus dem 12., dem Bereich des Unbewussten. Hier hat er in der Tiefe schon vorbereitet, was sich dann in Haus 1 als persönlichkeitsverändernde Eruption zeigt. Die Zeit der kleinen Vorbeben und Rauchwölkchen ist damit vorbei. Wenn der Partner nicht sehen wollte, was sich da unter der Oberfläche im anderen anbahnte, kann er von so einem Ausbruch wirklich überrascht werden. Und dann wird sich zeigen, wie gut derjenige mit den Veränderungen klarkommen kann. Ob er bereit ist, sich dem Veränderungsprozess anzupassen und ihn sogar mitzutragen. Nicht immer wird dies gelingen.

Denn plötzlich sieht man den Partner in einem anderen Licht. Erkennt Seiten an ihm oder ihr, die man vorher nicht gesehen oder verdrängt hat. Das macht unsicher und ängstlich, zwingt zu einer eigenen Positionsbestimmung. Doch sich selbst in Frage zu stellen, fällt vielen Menschen sehr schwer. Da ist es dann doch leichter, die Beziehung in Zweifel zu ziehen. Eine Klientin berichtete den Kommentar ihres Partners zu diesem Prozess: „Sei doch einfach wieder so, wie du vorher warst. Dann ist doch alles in Ordnung!“ Doch dieser Schritt zurück ist natürlich nicht möglich. Eine Erkenntnis, die getroffen wurde, kann man nicht einfach wieder in der Tiefe der Seele verbuddeln, das Rad nicht zurückdrehen.

Für einige Partnerschaften bedeutet das an dieser Stelle auch wirklich das Aus. Wie bei jedem Pluto-Transit geht es auch hier um das Loslassen. Um die Akzeptanz, dass das, was vorher gepasst hat, nach der Transformation manchmal nicht mehr zusammenpasst. Dass man den Partner nur ein Stück weit auf einem gemeinsamen Weg begleiten konnte, dass sich nun aber neue Lebenswege öffnen, auf denen er uns nicht mehr begleiten kann. Das ist natürlich sehr schmerzlich! Aber mit Pluto ist auch die Kraft vorhanden, diesen Schmerz zu überwinden. Partnerschaften, in denen beide nicht mehr wirklich „in Beziehung“ stehen, haben sich überlebt, auch wenn man sich das für längere Zeit nicht eingestehen mag.