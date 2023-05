Beim Sternzeichen Krebs muss man zwischen Frau und Mann unterscheiden. Eine Krebsfrau ist ein wahres Wunder. Mit ihr findet ein Mann alles, wovon er träumt, inklusive einer Familie und der Mutter gemeinsamer Kinder. Auch Krebsmänner sind toll. Aber in aller Regel tut er sich schwer, seinen Krebscharakter zu leben. Er meint, dann wäre er zu weiblich, er verbiegt sich, und das tut nicht gut. Krebse sind also Gefühlsmenschen. Selbst wenn sie das hinter einer kühlen Fassade verstecken, sind ihre Emotionen stärker als ihre Ratio. Eigentlich sollte man da meinen, dass zu so einem Menschen nur jemand passt, der mindes­tens genauso gefühlvoll ist, also ein weiteres Wasserzeichen, ein Skorpion oder ein Fisch.

Aber es ist nicht so. Der beste Partner für einen Krebs ist der Steinbock. Dieses Sternzeichen liegt im Tierkreis dem Zeichen Krebs genau gegenüber und besitzt daher alles, was der Krebs nicht hat, an ers­ter Stelle Standhaftigkeit und große Selbstsicherheit. Der Krebs kann sich bei ihm voll und ganz seiner Gefühlswelt hingeben, der Steinbock passt auf ihn auf. Für ein gemeinsames Leben reicht auch ein Mensch, der den Aszendenten, den Mond oder sonst einen wichtigen Planeten im Zeichen Steinbock hat.

