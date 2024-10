Das Glückshoroskop ab 22.10.2024: Sternzeichen Jungfrau

Liebe Jungfrau, diese Woche stehen die Sterne besonders günstig für Sie. Mit Merkur im Skorpion und Saturn in den Fischen erleben Sie eine Phase, in der Ihre innersten Wünsche und Sehnsüchte in den Vordergrund treten. Die Zeit ist reif, in Ihre Beziehungen zu investieren – sei es durch tiefgründige Gespräche oder das Zulassen neuer Impulse.

Außerdem bringt Ihnen Mars nun die nötige emotionale Klarheit, um herauszufinden, was Sie wirklich von der Liebe erwarten. Gleichzeitig ist diese Woche ideal, um auch beruflich und finanziell neue Pläne zu schmieden. Merkur unterstützt Sie dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nutzen Sie die Energie, um Ihre Projekte voranzubringen und gleichzeitig auf Ihre Herzensangelegenheiten zu achten.