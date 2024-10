Das Glückshoroskop ab 22.10.2024: Sternzeichen Waage

Mit den letzten Tagen der Sonne in Ihrem Zeichen, liebe Waage, ist dies eine besonders kraftvolle Woche für Sie. Sie strahlen mehr als sonst und ziehen Menschen magisch an. Nutzen Sie diese Energie vor allem bis zum Mittwoch, um in der Liebe und im Beruf neue Impulse zu setzen. Dabei unterstützt Sie auch Venus im Schützen, die eine frische Brise in Ihre Beziehungen weht und spielerische, leidenschaftliche Momente fördert.

Gleichzeitig unterstützt Mars im Krebs Ihre familiären Verbindungen und hilft Ihnen, in Ihrem Zuhause mehr Geborgenheit zu schaffen. Diese Woche bietet die perfekte Gelegenheit, alte Konflikte durchaus auch auf ungewöhnliche Weise zu lösen und harmonische Beziehungen zu pflegen. Seien Sie mutig und lassen Sie Ihr Herz sprechen.