Merkur im Skorpion ab 13.10.2024: Diese 4 Sternzeichen erleben einen erfolgreichen Aufstieg!

Nach seinem Aufenthalt in der harmonischen Waage zieht Merkur am 13. Oktober 2024 weiter in das Sternzeichen Skorpion. Trifft der Kommunikationsplanet auf das hartnäckige Wasserzeichen, schärft das den Fokus und der Kampfgeist wird enorm angeregt.

Zusätzlich ermutigt uns diese Konstellation darin, aktuelle Zustände zu prüfen und den Dingen auf den Grund zu gehen. Das sorgt für einige aufschlussreiche Momente. Am 2. November betritt Merkur dann den feurigen Schützen und bringt eine ganz andere Dynamik mit sich.

Welche vier Sternzeichen aus dem intensiven Skorpion-Merkur den größten Nutzen ziehen werden, erfahren Sie hier.

