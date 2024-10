Das Glückshoroskop ab 22.10.2024: Sternzeichen Löwe

Diese Woche bringt für Sie, lieber Löwe, jede Menge spannende Wendungen. Die Sonne in Waage und Merkur im tiefgründigen Skorpion sorgen dafür, dass Sie in Ihren Beziehungen ehrlicher und klarer werden. Es wird Zeit, das zu kommunizieren, was Ihnen wirklich am Herzen liegt – und dank Ihres natürlichen Charmes gelingt Ihnen das mühelos.

Venus im abenteuerlustigen Schützen verstärkt zudem Ihre Leidenschaft und bringt frischen Schwung in Ihr Liebesleben. Singles können sich auf aufregende Begegnungen freuen, während bestehende Partnerschaften von der leidenschaftlichen Energie profitieren. Gleichzeitig unterstützen Sie Mars und Uranus dabei, in Sachen Karriere einen wichtigen Schritt nach vorne zu machen. Ergreifen Sie unbedingt diese Chance!