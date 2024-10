Das Glückshoroskop ab 22.10.2024: Sternzeichen Schütze

Mit Venus in Ihrem Zeichen, lieber Schütze, sind Sie diese Woche voller Energie und Charme. Diese Energie verleiht Ihnen in Liebesdingen einen besonderen Glanz, was sich in leidenschaftlichen Momenten mit Ihrem Partner oder spannenden neuen Begegnungen widerspiegeln kann.

Gleichzeitig hilft Ihnen Mars im Krebs, Ihre familiären Beziehungen zu stärken und sich emotional abzusichern. Merkur im Skorpion unterstützt Sie dabei, tiefgründige Gespräche zu führen und sich über Ihre wahren Wünsche klar zu werden. Diese Woche ist ideal, um langfristige Pläne zu schmieden und sich sowohl beruflich als auch privat auf Erfolgskurs zu bringen. Vertrauen Sie auf Ihre innere Stärke und lassen Sie sich von der kosmischen Energie leiten.