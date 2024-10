Venus im Schützen ab dem 17.10.2024: Diese 3 Sternzeichen blühen laut Horoskop in der Liebe auf!

Langeweile und Trübseligkeit kennt der Schütze nicht, denn er ist ein lebenslustiger Pionier, der sich stets ins nächste Abenteuer stürzt. Das Feuerzeichen verfügt über eine große Neugier und beschäftigt sich auch gern mit philosophischen Fragen. Genau diese Eigenschaften kommen uns zugute, wenn ausgerechnet Liebesplanet Venus sich in dem lebenslustigen Feuerzeichen aufhält.

In Verbindung mit dem Schützen lässt uns Venus der Liebe mit mehr Idealismus begegnen. Beziehungen können von diesem frischen Wind regelrecht wiederbelebt werden, denn die Neugier aufeinander wächst und über die Gefühle und Wünsche wird sehr offen kommuniziert. Unter diesen Umständen lassen sich Liebeskrisen überwinden und neue Gemeinsamkeiten aneinander entdecken.

Auch Singles dürfen sich über diese günstige Venus-Konstellation freuen, denn sie verleiht mehr Selbstvertrauen. In den nächsten Wochen fällt es leichter denn je, Kontakte zu knüpfen und aus der eigenen Komfortzone zu treten. Es herrscht großes Flirtpotenzial und da Schützen außerdem sehr leidenschaftliche Charaktere sind, geht es auch im erotischen Bereich heiß her.

Auch aktuell: Merkur im Skorpion ab dem 13.10.2024: Diesen 4 Sternzeichen gelingt jetzt ein erfolgreicher Aufstieg!

Allerdings birgt diese fröhliche Venus im Schützen auch Konfliktpotenzial. Schützen können sehr rechthaberisch sein und sind meist nur schwer von ihrer Meinung abzubringen. Das kann eine Stärke sein, aber auch für Frustration und Ärger beim Gegenüber sorgen. Achten Sie in dem Fall darauf, nicht vorschnell über jemanden zu urteilen und auch andere Meinungen zu akzeptieren. Da der Schütze oft auch chaotisch ist und sein Geld gern mal spontan zum Fenster rauswirft, sollte man zudem die eigenen Finanzen gut im Blick behalten.

Das Sternzeichen Schütze braucht zudem immer etwas Freiraum und Unabhängigkeit und unter diesem Sternzeichen sind oftmals einige Bindungsphobiker vertreten. Die Schütze-Venus kann daher den Wunsch nach Freiheit sehr verstärken. So mancher könnte sich plötzlich eingeengt und gefangen in seiner Partnerschaft fühlen, sich vermehrt abkapseln oder gar zu einer Trennung entscheiden. Im starken Kontrast dazu sind auch vorschnelle Bindungen möglich, da diese Venus unsere Begeisterungsfähigkeit enorm steigert und etwas unberechenbar macht. Achten Sie in dem Fall am besten darauf, wichtige Entscheidungen gut zu überdenken und in sich hineinzuhorchen.

Insgesamt erwartet uns mit der Schütze-Venus aber eine sehr positive Konstellation, die unser Liebesleben mit mehr Lebendigkeit und Leidenschaft bereichert. Vor allem Widder, Waagen und Wassermänner bekommen das in den nächsten Wochen zu spüren.