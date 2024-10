Das Glückshoroskop ab 22.10.2024: Sternzeichen Skorpion

Diese Woche dreht sich in Ihrem Leben alles um tiefgründige Erkenntnisse und emotionale Heilung, lieber Skorpion. Merkur und ab Mittwoch auch die Sonne in Ihrem Zeichen ermöglichen es Ihnen, verborgene Wahrheiten ans Licht zu bringen und klärende Gespräche zu führen.

Die Sonne in der Waage sorgt in den Tagen zuvor dafür, dass Sie diplomatisch bleiben und Konflikte auf harmonische Weise lösen können. Venus im Schützen bringt Abenteuerlust in Ihre Beziehungen und fördert den Wunsch, neue Wege zu gehen. Gleichzeitig hilft Ihnen Mars in Krebs, schwierige Situationen zu meistern und berufliche Konflikte aus dem Weg zu schaffen. Nutzen Sie diese Woche, um klärende Gespräche mit Ihrem Chef zu führen und Ihrer Karriere Vorschub zu leisten.