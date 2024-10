Das Glückstage-Horoskop ab dem 8.10.2024: Sternzeichen Jungfrau

Mit Venus im Skorpion und Mars im Krebs haben Sie die perfekte Kombination aus Tatkraft und emotionaler Tiefe, um Ihre Beziehungen zu stärken. Am Dienstag bieten die Sterne eine außergewöhnliche Gelegenheit, sich auf Ihre Gefühle zu besinnen. Seien Sie bereit, Ihre Komfortzone zu verlassen und neue Wege in der Liebe zu gehen. Auch in finanziellen Angelegenheiten steht Ihnen eine erfolgreiche Woche bevor, in der Sie Ihre Pläne konkretisieren können. Vertrauen Sie darauf, dass Ihre Entschlossenheit Ihnen nicht nur Stabilität, sondern auch unerwartete Chancen bringt.

Ihr Glücksmantra: „Ich vertraue meiner inneren Stärke und gehe neue Wege mit Zuversicht."

Liebes-Glückstage: 25.10.; 11.11.

Finanz-Glückstage: 04.12.; 18.12.