Das Glückstage-Horoskop ab dem 8.10.2024: Sternzeichen Löwe

Mit Merkur und der Sonne in der Waage erleben Sie, lieber Löwe, eine Phase, in der Kommunikation und Diplomatie in Ihren Beziehungen besonders wichtig sind. Am Dienstag wird Ihnen durch das Trigon von Venus und Mars ein besonders leidenschaftlicher Funke geschenkt, der Ihr Liebesleben aufblühen lässt. Nutzen Sie die Energie dieses Tages, um neue Liebesabenteuer zu wagen oder bestehende Beziehungen zu vertiefen. Gleichzeitig helfen Ihnen die Sterne, Ihre Finanzen zu ordnen und mutige, aber gut durchdachte Entscheidungen zu treffen, die sich langfristig auszahlen werden.

Ihr Glücksmantra: „Ich handle mit Leidenschaft und Klarheit, um meine Ziele zu erreichen."

Liebes-Glückstage: 06.11.; 27.11.

Finanz-Glückstage: 11.12.; 21.12.