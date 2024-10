Das Glückstage-Horoskop ab dem 8.10.2024: Sternzeichen Widder

Spätestens seit dem Eintritt Merkurs in Ihr Gegenzeichen Waage galt es, in der Liebe reinen Tisch zu machen, lieber Widder. Sie erhalten am Dienstag viel Kraft aus der Sternenwelt, um mit Ihren wahren Gefühlen herauszurücken. Nutzen Sie diese Chance, um auch dort klare Verhältnisse zu schaffen, wo Sie bisher ausgewichen sind. Vertrauen Sie auf den wortgewandten, charmanten Merkur, der Ihnen genau die richtigen Worte für so manch komplizierte Situation eingibt. Ihr Mut und Ihre Ehrlichkeit zahlen sich aus. Je wahrhaftiger Sie nun zu Ihren Bedürfnissen stehen, umso Glück bringender gestaltet sich Ihr Restliches.

Ihr Glücksmantra: „Ich bekenne mich mutig zu meinen Gefühlen und halte an meinen Bedürfnissen fest.“

Liebes-Glückstage: 20.10.; 05.11.

Finanz-Glückstage: 03.12.; 13.12.