Das große Advents-Horoskop 2024: Sternzeichen Schütze

Wenn der Vollmond in den Zwillingen hell erstrahlt, lieber Schütze, ist das wie ein frischer Wind, der neuen Schwung in Ihr Leben bringt – und für jemanden wie Sie wird es damit selten langweilig! Diese dynamische Phase, kombiniert mit dem flirtenden Zusammenspiel von Venus und Merkur, lässt Ihre Lebensfreude in dieser festlichen Zeit besonders aufblühen und begleitet Sie mit Leichtigkeit ins neue Jahr. Die Sterne helfen Ihnen dabei, Ihren Glauben an Ihre Bestimmung wiederzuentdecken, falls Sie ihn vorübergehend verloren haben. Vertrauen Sie den Impulsen, die Ihnen diese Woche in Liebe und Finanzen begegnen, und lassen Sie sich von ihnen inspirieren.

Ihr Advents-Mantra lautet:

„Ich lebe meine Vision und bringe meine Seele zum Strahlen.“