Das große Advents-Horoskop 2024: Sternzeichen Fische

2024 hat Ihnen einiges abverlangt, lieber Fisch. Der disziplinierende Saturn hat Sie immer wieder herausgefordert, Ihren inneren Sehnsüchten konkrete Taten folgen zu lassen. Doch jetzt schenkt Ihnen der Zwillinge-Vollmond den wohlverdienten Erfolg und bestätigt Ihre Bemühungen. Die spielerische Energie zwischen dem cleveren Merkur und der charmanten Venus beflügelt zudem Ihre spirituellen Bestrebungen und inspiriert Sie zu neuen Höhenflügen in der Liebe und im Beruf. Vertrauen Sie auf Ihre Intuition – sie wird Ihnen den wahren Weg zeigen und Sie in dieser festlichen Zeit in eine Phase voller Erkenntnisse und Freude führen.

Ihr Advents-Mantra lautet:

„Ich öffne mich meiner inneren Stimme und lasse mich auf neue, bereichernde Erfahrungen ein.“