Das große Familien-Sommer-Horoskop 2025: Sternzeichen Skorpion

Lieber Skorpion, tief in Ihnen entsteht in dieser Woche etwas Neues, doch es fühlt sich vertraut an. Merkur schenkt Ihnen genau die Worte, um innere Wahrheiten mit Menschen zu teilen, die Ihnen nahestehen. Venus öffnet Türen zu alten Verletzungen, doch diesmal nicht, um zu schmerzen, sondern um zu heilen. Jupiter lässt Sie Hoffnung schöpfen! Nicht nur für sich, sondern auch für das Miteinander in der Familie. Vielleicht wird aus einem alten Kontakt wieder ein echtes Band. Es geht nicht um Kontrolle, sondern um Vertrauen.

Ihr Familienmantra:

"Ich lasse das Alte los und öffne mich für neues Vertrauen."

Ihre Familien-Glückstage im Sommer 2025: