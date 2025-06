Das große Familien-Sommer-Horoskop 2025: Sternzeichen Schütze

Sie erkennen in dieser Woche, lieber Schütze, wie wohltuend es ist, sich nicht immer erklären zu müssen. Merkur bringt Ihnen eine klare, aber ruhige Sprache. Besonders in Gesprächen über Nähe, Fürsorge oder alte Familienkonflikte. Venus fördert Ihre Bereitschaft zur Versöhnung, auch mit sich selbst. Ihr Herrscher Jupiter und der Vollmond in Ihrem Zeichen zeigen Ihnen, wie viel emotionale Sicherheit Sie brauchen und verdienen. Vielleicht verändert sich dadurch Ihr Verhältnis zu Besitz oder Rollenbildern. Und genau das bringt echten inneren Frieden.

Ihr Familienmantra:

"Ich darf Sicherheit empfangen und nicht nur geben."

Ihre Familien-Glückstage im Sommer 2025: